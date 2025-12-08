特朗普：有點失望　澤連斯基遲遲未看「新版和平提案」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月7日表示，他對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）未接受美國提出的結束與俄羅斯戰爭的提案感到「有點失望」，儘管基輔承諾將持續談判，但數日談判仍未取得突破。



特朗普表示，澤連斯基「還沒準備好」簽署一項由美國起草、旨在結束俄烏戰爭的和平提案。並聲稱「俄方已大致接受該方案」。

他說，美方已將最新一版的和平協議草案送交基輔，但澤連斯基卻遲遲還沒檢閱，這讓他直言感到有點失望。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當日回應稱該文件「與莫斯科的願景基本一致」，並希望能促成「與華盛頓在烏克蘭和解問題上的進一步建設性合作」。

圖為2025年11月22日，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台上發文的配圖。（X@ZelenskyyUa）

基輔高級談判代表烏梅羅夫（Rustem Umerov）表示，澤連斯基將於周一（12月8日）獲悉其團隊與美國官員的對話情況，並收到所有與和平計畫相關的文件。基輔談判團隊在近期美國會談中的主要任務是全面了解美國在莫斯科的對話及所有現行提案草案。

烏梅羅夫說：「我們必須與所有夥伴攜手，盡一切可能讓這場戰爭有尊嚴地結束。」