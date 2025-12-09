王毅晤德國長促抵制「台獨」言行　籲推動歐盟回歸理性對華政策

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）訪問中國，12月8日與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。王毅提及台灣問題稱，日本現職領導人涉台錯誤言論的嚴重危害，與德國不同，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史。一個中國原則是中德關係的重要政治基礎，沒有任何模糊空間。希望德方理解並支持中方正當立場，堅決反對並抵制任何「台獨」言行。



圖為2025年12月8日，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）訪問中國，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。（中國外交部圖片）

王毅表示，瓦德富爾是德國新政府成立以來，首次外長來華訪問，此訪一波三折，但中國有句話叫做「好事多磨」，早來晚來都不是問題，重要的是為何而來。應是為合作而來，而不是為吵架而來；是為增進理解信任而來，而不為擴大分歧而來。他指出，當前世界變得交織、動盪加劇。中德合作有利於助力兩國各自發展，有利於共同因應全球挑戰。

王毅表示，希望德國更客觀理性看待中國，堅持中德夥伴關係定位，視中國發展為深化合作的機會、互利共贏的動力，共同推動中德全方位戰略夥伴關係實現穩定健康發展。此外，也希望德方推動歐盟回歸理性務實對華政策，堅持互利合作正確方向，透過對話化解分歧，避免將經濟問題政治化，將貿易問題工具化，將正常合作泛安全化。

瓦德富爾表示，德方堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。德方期待明年舉辦新一輪德中政府磋商，願同中方密切高層交往，深化經貿等各領域合作。德方支持歐中透過對話尋求互利共贏，願為此發揮建設性作用。期待同中方在國際事務中加強協調，促進世界和平穩定與繁榮發展。