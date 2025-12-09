美12名FBI前探員控政府非法解僱　均曾於處理種族示威時單膝下跪

美國12名聯邦調查局（FBI）前探員於12月8日起訴FBI和司法部高層領導，指控對方非法解僱。12人均曾在2020年非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死後引發的示威中，在抗議者包圍下單膝下跪。



2020年6月4日，美國華盛頓特區，圖為聯邦調查局探員在集會現場與示威者單膝跪地。（X@MahalaxmiRaman）

路透社報道，他們提出的訴訟中認為，解僱是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府下令，是FBI局長帕特爾（Kash Patel）獲得任命後，下令對涉事探員免職。

訴訟提交至哥倫比亞特區聯邦地區法院，文件並未提及這些探員的姓名，其中9人為女性。FBI發言人表示，拒就正在進行的訴訟發表評論。

圖為2025年11月12日，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在白宮出席記者會。 （Reuters）

2020年5月，非裔男子弗洛伊德在白人警員執法時死亡，觸發全國的抗議浪潮，當時部份FBI探員協助平亂。同年6月4日，有探員在國家檔案館（National Archives）附近執勤時，被一群抗議者包圍，並被逼到牆邊。混亂中，幾名探員單膝跪地。在此之前，部份FBI探員紛紛效仿，認為有助於緩和人群的緊張氣氛。

不過，相關照片在社交媒體上瘋傳，引發了一些特朗普支持者的指責，認為等同支持左翼運動。