洪都拉斯總統大選恢復公布點票　獲特朗普支持候選人續領先

洪都拉斯（Honduras）總統選舉12月8日恢復公布點票結果，在已處理97%選票中，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的保守派候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）以40.52%的得票率領先。主要對手納斯拉拉（Salvador Nasralla）得票率為39.18%，雙方差距約4.2萬票。執政自由黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以19.32%位居第三。



國家選舉委員會（CNE）主席霍爾（Ana Paola Hall）透過社交媒體表示，在完成必要技術操作與外部審核後，數據開始更新正式結果，並呼籲候選人依法提出異議。當局較早前指有約16%的選票存在不一致，因此一度暫停點票，引發國際觀察員關注程式緩慢的問題。

選舉爭議伴隨着舞弊指控，納斯拉拉指控選舉存在舞弊，蒙卡達則要求取消整個選舉並呼籲抗議和罷工。

2025年12月8日，洪都拉斯（Honduras）總統選舉計票在暫停三天後重新恢復。（REUTERS/Leonel Estrada）

本次選舉亦受美國政治因素影響，特朗普在選前及點票期間多次表態支持阿斯富拉，並暗示若其他候選人當選可能削減對洪都拉斯援助。投票前，他更宣布將赦免因毒品與武器罪在美國服刑的洪都拉斯前總統埃爾南德茲（Juan Orlando Hernandez），而洪都拉斯檢方已對其發出國際逮捕令。選情最終結果仍待落定。