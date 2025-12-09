中美學術研究：實驗證明脊椎動物器官可「從零再生」

脊椎動物的器官能否「憑空再造」？切除後的器官有無希望重新再生？



一項最新研究發現，脊椎動物可在無任何組織殘留的條件下，完全「從零再生」一個複雜淋巴器官——胸腺。

新華社報道，胸腺是免疫系統的關鍵器官，在大多數動物中只具備有限的修復能力，須依賴殘存的胸腺結構，且會隨年齡增長退化，導致免疫功能下降。

2025年12月，美國《科學·免疫學》（Science Immunology）雜誌封面。（Science Immunology網站）

近日，美國《科學·免疫學》（Science Immunology）雜誌封面文章發表了中國首都醫學科學創新中心高級研究員馬克西米娜·熙·雲（Maximina Hee Yun）團隊，攜手美國麻省大學醫學院（University of Massachusetts Medical School）教授梅爾（René Melchior）團隊的突破性成果。

這項研究證明了以「斷肢再生」聞名的墨西哥鈍口蠑螈的胸腺再生能力，拓寬了對器官再生能力的認知邊界，具有深遠的轉化醫學價值。

研究團隊以墨西哥鈍口蠑螈為模型完成了系列實驗。通過精准徹底的胸腺全切術、連續高解析度時序成像、功能性驗證等，團隊證實了胸腺再生的完整動態過程：在35天後，蠑螈長出了一個全新胸腺，其形態、細胞類型和功能均與原生器官相同。

為揭秘啟動胸腺再生的「開關」，研究團隊用單細胞核糖核酸（RNA）測序技術繪製了胸腺再生階段圖譜。

研究發現，啟動胸腺再生的真正「鑰匙」，來自兩個信號通路：骨形態發生蛋白（BMP）和一個較少被理解的「再生啟動器」——中期因數。

研究人員稱，如果能找到安全方法在人體內啟動類似的信號通路，或許有望幫助胸腺受損人群重新啟動或增強胸腺功能。做過胸腺手術的兒童、患有特定免疫缺陷的患者以及免疫力下降的老年人等，都將因此受益。

研究團隊稱，該成果指向了一條嶄新的藥物研發路徑。目前，團隊正深入探索幾個重要議題：弄清啟動再生的「種子細胞」、揭示再生器官大小和位置如何被精准調控、探索再生能力與人類胸腺自然衰老之間的關係，並驗證相關信號通路在哺乳動物身上是否同樣有效。這些關鍵問題的解決將加速推動相關靶向藥物或細胞療法走向臨床應用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

