靈長動物學家珍古德遺願曝光：想將特朗普、習近平和普京送上太空

英國靈長類學家珍古德（Jane Goodall）上週辭世，享壽91歲。根據串流平台Netflix節目片段，珍古德生前受訪時表示，她想將不喜歡的人送上太空，包括美國總統特朗普（Donald Trump）、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等人。



珍古德生前在Netflix節目「Famous Last Words」訪問的片段，近日在網上瘋傳，累積數千萬人次觀看，並引發熱烈討論與兩極反應，甚至有人懷疑影片是否經由AI人工智慧生成。

影片中，節目主持人問珍古德：「妳有不喜歡的人嗎？」珍古德答道：「當然，有一些人我並不喜歡，我希望能把他們放上馬斯克（Elon Musk）的太空船。」

珍古德接着說，馬斯克將是那艘太空船的「主人」，而且「你可以想像我會安排哪些人上去」。她補充：「除了馬斯克，還會有特朗普，以及一些真正的特朗普支持者，然後我還會讓普京上船，我也會讓習近平主席一起去，當然我還會將內塔尼亞胡和其極右翼政府放上去。把他們通通送上太空。」

Netflix表示，珍古德是在今年3月錄製這段長約55分鐘的訪談，內容涉及了她的生活、工作和遺產，並約定要在她過世後才公開播出。

身為環保倡議者的珍古德，已經不是她第一次批評特朗普。在2022年接受MSNBC採訪時，她說對方表現出「與雄性黑猩猩爭奪統治地位時相同的行為。它們直立，昂首闊步，為了恐嚇對手，它們會表現得比實際更大、更具攻擊性。」