澤連斯基：將向美國提交20點修訂版俄烏和平方案

烏克蘭周二（12月9日）將向美國提交一份旨在結束俄烏戰爭的修訂版和平方案。



路透社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前一天到倫敦，在唐寧街10號與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friedrich Merz）進行會晤。

2025年12月8日，英國倫敦唐寧街10號門外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左一）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施紀賢，左二）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右二）和德國總理默茨（Friedrich Merz，右一）在會晤後交談。 （Reuters）

澤連斯基在會後告訴記者，修訂版的和平方案包含20點，但對於烏克蘭割讓領土問題仍未達成一致。俄羅斯一直堅持烏克蘭必須割讓領土。

澤連斯基重申他的一貫立場，那就是烏克蘭不會放棄任何領土。

澤連斯基說：「美國的態度是尋找一個折衷方案。當然領土是複雜問題，我們還未找到一個折衷方案。」

唐寧街10號在英法德烏領導人會晤後發表聲明說，與會領導人指示各自國家安全事務助理在今後幾天繼續討論，同時強調，需要在烏克蘭實現公正且持久的和平，其中包括強有力的對烏安全保障。

2025年11月27日，適逢美國感恩節，總統特朗普（Donald Trump）在佛羅裏達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體交談。（Reuters）

發言人說，與會領導人同意，歐洲必須與烏克蘭站在一起，加強烏克蘭能源設施防禦能力。與會領導人還討論了利用俄羅斯遭凍結資產支持烏克蘭重建方面取得的「積極進展」。

澤連斯基當晚在社交媒體發文說，他已抵達比利時布魯塞爾，將同北約秘書長呂特（Mark Rutte）、歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤。隨後，他將前往羅馬會晤意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。

美國和烏克蘭代表團12月6日結束在美國佛羅里達州連續三天的會談，雙方主要討論領土和安全保障問題。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7日稱澤連斯基尚未閲讀美方提出的俄烏「和平計劃」，並對此表示「失望」。烏談判代表團團長烏梅羅夫（Rustem Umerov）8日說，當天將向澤連斯基匯報與美方會談情況和所有文件。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

