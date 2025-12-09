美委緊張局勢升溫　美國防長等高官將向國會作簡報

美國和委內瑞拉之間的緊張局勢不斷升級之際，路透社引述美國官員等消息人士稱，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）預計將於12月9日下午3時30分（香港時間10日凌晨4時30分）向國會「八人幫」作簡單匯報。



「八人幫」指的是國會情報委員會以及兩黨參眾兩院領導人，他們歷來都會聽取有關重大國家安全行動的簡報。

2025年12月2日，美國華盛頓特區，圖為赫格塞思在內閣會議上回應委內瑞拉船隻遭到二次襲擊事件。（Reuters）

此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅要對委內瑞拉疑似販毒分子發動陸地打擊，而美國已在加勒比海和太平洋地區對疑似販毒船隻進行了三個多月的軍事行動。美軍也在加勒比海地區大規模動員軍艦，包括一個航空母艦打擊群和一艘核潛艇。

據兩位知情人士透露，將於12日卸任的美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）預計9日也將向眾議院和參議院的另一組議員作簡報。

霍爾西負責監督駐拉美美軍。他於10月15日宣布將要離任，而就在一個月前，五角大樓加強了打擊疑似販毒船的規模，導致近90人死亡，並引起了國會民主黨人和許多法律專家的擔憂。

路透社引述多方消息，得到的霍爾西離職原因不一。有些消息人士稱，他是被赫格塞思逼走，因為後者對南方司令部感到不滿。

現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將，計劃於2025年12月12日離職。（Getty Images）

據知情人士透露，議員上週觀看的襲擊影片顯示，船隻在首次襲擊中遭到摧毀後，兩名男子緊抓殘骸求生，他們赤裸上身、沒有攜帶武器，也沒有攜帶任何可見的通訊設備。

美國國防部《戰爭法手冊》禁止攻擊喪失戰鬥能力、昏迷或遭遇海難的戰鬥人員，只要他們停止敵對行動且不試圖逃跑。手冊以向海難倖存者開火為例，指出這是一項「明顯非法」的命令，應予以拒絕。