美防長赫格塞思：中國需要尊重美國在印太地區利益

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）12月6日表示，中國需要尊重美國在印太地區利益，又指總統特朗普（Donald Trump）有權在適當時下令發動軍事行動來保護國家。他說：「我們有責任為美國人民帶來安全、自由和繁榮；我們必將不負眾望。」



赫格塞思周六在加州出席一個國防論壇時表示，應以實力而非衝突來應對中國崛起，美國無意改變台海現狀，亦無意壓倒中國，但中國要尊重美國在印太地區的利益。

他說：「我們在亞太地區的利益是重大但合理的，我們的責任是確保北京知道美國軍事力量不容質疑，它在有需要時可支撐美國國家利益，即使我們表明和平企圖。我們同時堅持美國作為太平洋國家，中國要尊重我們印太地區的長期利益。」

赫格塞思補充指，特朗普政府和戰爭部致力於將美國利益放在首位，避免陷入看似無止盡的海外紛爭，並將國家安全、自由和公民福祉放在首位。他說：「我們這樣做不僅有利於我們國家，也有利於世界。摒棄烏托邦式的理想主義，擁抱務實的現實主義。」

他強調，為了實現這些目標，必須優先考慮戰爭部上述「四項關鍵工作」：保衛美國本土及其所在半球；以實力而非武力威懾中國；加強美國與其盟友和夥伴之間的責任分擔；以及大力發展美國的國防工業基礎。