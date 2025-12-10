美媒：特朗普政府已撤銷8.5萬份各類簽證　包括逾8千份學生簽證

據美國國務院一位官員透露，自今年1月以來，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府已撤銷8.5萬份各類簽證，是去年撤銷數量的兩倍多，其中包括逾8千份學生簽證。據悉，今次撤銷簽證原因中，因酒後駕車、襲擊和盜竊等違法行為而遭撤銷簽證的個案，幾乎佔去年撤銷簽證個案總數的一半。



美媒報道指，這些簽證撤銷措施引發人們對政府涉嫌違反美國憲法「第一修正案」（Amendment I）的擔憂，因政府官員會特別針對參與親巴勒斯坦抗議活動的國際學生，指責他們反猶太主義並支持恐怖主義。而美國國務院亦在10月表示，已吊銷部份據稱「慶祝」右翼評論員查理・柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）遇害的相關人士簽證。

2024年4月22日，親巴勒斯坦抗議者在美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）薩瑟門（Sather Gate）前舉行示威活動。（Getty）

美國務院一名官員8月曾表示，該機構計劃對「所有超過5500萬持有效美國簽證的外國人」實施「持續審查」政策。這位官員當時表示，「只要有迹象表明申請人可能不符合簽證資格，國務院就會撤銷簽證，包括逾期居留、犯罪活動、威脅公共安全、參與任何形式的恐怖活動或向恐怖組織提供支持等。」

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示已簽署有關金卡簽證的行政命令。（Reuters）

另據路透社報道，據上周一份外交電報中概述的條款，美國務院可以在加強對高技術工作簽「H1－B」審查的名義下，拒絕向那些從事內容審核和事實核查等工作的人員發放簽證。

國務院亦在6月告知其駐外使領館，必須審查學生簽證申請人是否存在「對美國公民、文化、政府、機構或建國原則的敵對態度」。根據新規，申請人被要求將社交媒體帳號設為公開，稱「限制對網絡活動的訪問或可見性，或被視為試圖逃避或掩蓋某些活動。」