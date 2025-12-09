特朗普砸120億美元紓困　受關稅影響美國農民：遠不夠

美國政府為農民推出一項規模120億美元（約934億港元）的援助配套以應對美國關稅政策對美國農業的「反噬」之際，美媒周一（12月8日）引述某名農民指，這離他們所需要的還差得遠。



農民Scott Brown接受美媒MS NOW採訪時稱，光是今年玉米因豐收造成的損失就超過160億。而大豆生產方面的損失大約是110億，這還沒算上棉花和稻米，它們的損失甚至比這些更大，所以這120億美元是無法彌補這一年損失的。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州（Illinois），一名農民正將大豆從穀倉裝上貨車，準備將其運送到銷售處。（Reuters）

Scott Brown稱，如果政府不從根本上解決貿易問題，而只是繼續發放一次性援助金，那麼農民的經濟危機明年必定會再次爆發。他說，這種援助只是應急、治標不治本的短暫手段，無法讓農業恢復健康的商業運作。他呼籲政府要「解決問題」，而不是「貼藥水膠布」。

密蘇里州農民理查森（Marty Richardson）也有相同看法。他告訴彭博社：「這有點像貼藥水膠布，我們需要的是更多市場，而非更多補助。」