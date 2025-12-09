泰柬邊境戰火重燃至少10死　特朗普籲遵守停火協議

泰國與柬埔寨邊境地區12月9日爆發新一輪軍事衝突，雙方互相指責對方侵入領土並率先開火。此次交火已導致至少3名泰國士兵及7名柬埔寨人死亡，兩國均緊急疏散邊境居民。



泰國海軍發表聲明，稱在達叻府（Trat）發現柬埔寨部隊進入泰方領土，已採取軍事行動進行驅逐，並指責柬方增派狙擊手、重型武器並加固防禦工事，對泰國主權構成「直接且嚴重威脅」。

泰國軍方亦指控柬埔寨向平民地區發射火箭，並以自殺式無人機攻擊泰軍士兵。

柬埔寨國防部則表示，其部隊在遭受持續攻擊後仍未還擊，並指責泰方「以收復主權為藉口襲擊平民村落」。

2025年7月28日，泰柬衝突踏入第五天，泰國一輛坦克車駛向位於泰國西薩革省的泰國-柬埔寨邊境，在馬來西亞舉行的泰柬邊界衝突停火談判。（Reuters）

此次衝突是自今年7月雙方在特朗普（Donald Trump，又譯川普）斡旋下達成停火後最激烈的交火。此前七月份為期五天的衝突造成至少48人死亡、30萬人流離失所。

路透社引述一名華府官員報道，特朗普致力促成停火，並期待泰國及柬埔寨政府可以完全遵守結束衝突的承諾。

泰柬兩國817公里陸地邊界存在多處未劃清區域，百年未決。爭議焦點包括古寺主權歸屬，這些議題曾多次引發民族主義情緒及武裝衝突。