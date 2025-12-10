特朗普接受美媒專訪批歐洲領袖「軟弱」 歐洲：干涉內政不可接受
撰文：官祿倡
出版：更新：
繼美國白宮12月6日公布稱歐洲面臨「文明消亡」風險的《國家安全戰略》（National Security Strategy）後，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國《政治報》12月9日刊登的專訪中，再度批評歐洲領導人「軟弱（weak）」。此番說法引發歐洲反彈， 歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）指干涉歐洲政治是不可接受。
綜合外媒報道，特朗普在專訪中指，歐洲國家因移民面臨嚴重問題，強調若不改變邊境政策，一些歐洲國家「將不再是可持續發展的國家」。科斯塔表示特朗普說法威脅並干預歐洲內政，強調美國作為盟友必須以盟友身份行事，意味不應干預歐洲內政。
愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）也對特朗普說法表示反對，他指強弱與否並不僅僅視乎武力而定，強調「歐洲大陸在經濟實力方面是世界上最強大的大陸之一」，以此而言歐洲並非軟弱，他還補充歐洲安全因俄烏戰爭面臨新的挑戰，但相信歐洲有能力和經濟規模應對。
德國總理默茨（Friedrich Merz）在周二回應《國家安全戰略》中有關歐洲面臨「文明消亡」風險說法，稱這份報告中部份觀點可被理解，但部份觀點對歐洲而言是無法接受，強調對於包括德國在內的歐洲而言，「必須在安全政策上更加獨立於美國」。
根據白宮公布的《國家安全戰略》文件，其中第25頁指出，歐洲國家面臨的「經濟衰退」，會被更為嚴峻的「文明消亡」的前景所掩蓋，強調歐洲所面臨包括跨國機構的活動侵蝕政治自由與主權、移民政策引發的社會衝突、出生率下滑、民族認同與自信的流失在內等問題。
這份專訪公布之際，正值歐洲領導人就上周美俄有關俄烏和平計劃的會談細節開展磋商，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周二指很快將修改版的俄烏和平計劃送交美國。
小特朗普：父親或切斷對烏克蘭援助 歐洲應更有承擔特朗普稱非常接近達成俄烏和平協議 歐洲領袖持懷疑態度《紐時》：烏克蘭政府破壞監管系統滋長貪腐 監事會形同虛設俄羅斯外交部：歐洲國家因制裁俄羅斯反損失1.6萬億歐元