英媒：華府促烏克蘭回應俄烏和平提議　特朗普冀聖誕節前達成協議

英媒12月9日引述消息官員指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使敦促烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），在數日內回應華府的俄烏和平方案提議，即烏克蘭要接受失去部份領土，以換取美國提供安全保障，強調特朗普希望能在聖誕節前達成這項和平協議。



報道引述官員指，澤連斯基回應美國特使，稱需要時間與歐洲盟友磋商才能回應華府提議。另有西方官員形容，烏方目前進退兩難，一方面是美國提出的領土要求，烏方無法接受，同時美方的提案，烏方亦無法拒絕。此外，澤連斯基還在周一晚間向傳媒透露，美國正尋找妥協方案。

澤連斯基周一在倫敦與英法德領袖會晤商談俄烏局勢，報道指澤連斯基告知歐洲盟友，自己在上周六與美方官員通話兩小時，有份參與早前美俄會談的美國特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）敦促他迅速作決定。