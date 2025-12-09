澤連斯基：周三向美國提交修訂版俄烏和平計劃

日前在英國倫敦與英法領導人就俄烏和平計劃進行會談的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），12月9日在社交平台簡報日前會談工作，他先是指烏克蘭和歐洲將很快準備向美國提交修訂版的俄烏和平計劃，稍晚則補充會在10日呈報美國，還指和平計劃是三大文件中的一項，另外還包括安全保障與戰後重建。



澤連斯基在帖文中表示，已與烏方談判團隊，就自己日前與英法領導人的會議磋商做討論，稱正積極參與和平進程，形容烏克蘭和歐洲的部份現已「更成熟」，希望能與美方一道迅速採取措施，盡可能實現各項潛在步驟，他還強調烏克蘭仍「致力於真正的和平」並與美國團隊保持聯繫，「一切都取決於俄羅斯是否準備採取有效措施停止流血 ，防止戰爭重新點燃。」

美媒引述澤連斯基指，烏方將在周三將修訂版的和平計劃交給美國，他在周二稍晚說：「我們今天有在工作，明天也會工作。我想我們明天會交出去」。

烏媒：包含三大文件 涵蓋和平協議、安全保障、戰後重建

《基輔獨立報》引述澤連斯基指，修訂版的和平計劃涵蓋20點，較此前的28點減少，強調這版本的和平計劃必須反映「烏克蘭、 歐洲及世界的利益」；此外，基輔還正與華府與歐洲夥伴共同準備安全保障，並指出優先事項是建立歐洲「志願者聯盟」以及美國的保安承諾，他強調自己「正等待烏軍所提出方案，以及烏方與美方對話的結果」；而在戰後重建中，澤連斯基就形容對國家未來規劃至關重要。

澤連斯基與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friedrich Merz）於周一進行會晤，他會後指修訂版的和平方案包含20點，但對於烏克蘭割讓領土問題仍未達成一致。俄羅斯一直堅持烏克蘭必須割讓領土。

2025年12月8日，英國倫敦唐寧街10號門外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左一）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默，左二）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右二）和德國總理默茨（Friedrich Merz，右一）在會晤後交談。 （Reuters）

英國首相官邸在英法德烏領導人會晤後發表聲明說，與會領導人指示各自國家安全事務助理在今後幾天繼續討論，同時強調，需要在烏克蘭實現公正且持久的和平，其中包括強有力的對烏安全保障。