中國伊朗沙特舉行三方聯合會議　籲以色列停止對巴勒斯坦等國侵犯

為跟進落實《北京協議》，中國、伊朗、沙特三方聯合委員會第三次會議於12月9日（周二）在伊朗德黑蘭舉行。三方呼籲立即停止以色列對巴勒斯坦、黎巴嫩和敘利亞的侵犯，並譴責對伊朗國家主權和領土完整的侵犯。



中國外交部報道，伊沙重申遵守《北京協議》所有條款，將繼續恪守《聯合國憲章》、《伊斯蘭合作組織憲章》和國際法，在尊重國家主權、領土完整、獨立、安全的基礎上，鞏固雙方睦鄰友好關係。伊沙歡迎中方繼續發揮積極作用，認為中方支持並跟進落實《北京協議》至關重要。

圖為2024年10月9日，沙特王儲穆罕默德在利雅得接見到訪的伊朗外長阿拉格齊。（Reuters）

報道指，中方則強調願繼續支持和鼓勵伊沙採取行動，發展兩國各領域關係。

三方歡迎伊沙關係不斷取得進展，這為伊沙各層級各領域直接交流提供了機遇。當前地區緊張局勢升級威脅地區和全球安全。在此背景下，伊沙高層官員接觸、會晤、互訪至關重要。與會各方歡迎伊沙領事合作取得進展，這在2025年內為伊朗8.5萬餘名正朝人員和21萬餘名副朝人員提供了安心、安全的朝覲服務。

三方歡迎伊沙兩國機構和個人就聯合研究、教育、媒體、文化和智庫等領域合作開展對話，對伊沙雙方互派代表團參加對方舉辦的上述領域活動感到滿意。

三方期待在經濟、政治等各領域擴大合作，強調地區國家間開展致力於鞏固安全、穩定、和平和經濟繁榮的對話十分重要。

三方呼籲立即停止以色列對巴勒斯坦、黎巴嫩和敘利亞的侵犯，譴責對伊朗國家主權和領土完整的侵犯。伊方感謝中沙對上述侵略行為採取明確立場。

三方重申支持在聯合國主持下，根據國際認可的原則達成也門問題全面政治解決方案。