伊朗外長：已全面停止境內鈾濃縮活動

伊朗外長11月16日（周日）表示，德黑蘭已停止在境內進行鈾濃縮活動。



伊朗外長阿格拉希（Abbas Araghchi）向到訪的美媒斬釘截鐵地表示，伊朗已全面停止在境內的鈾濃縮活動。此前，以色列和美國於6月轟炸了伊朗的鈾濃縮設施。

這張拍攝於2025年6月14日的衛星影像中，可以看到伊朗福爾多（Fordo）核設施。（Reuters）

阿格拉希指：「伊朗沒有未申報的鈾濃縮活動。我們所有的設施都處於國際原子能機構（IAEA）的監督之下。目前沒有鈾濃縮活動，因為我們的濃縮設施都遭到了襲擊。」

當被問到伊朗需要甚麼條件才能繼續與美國及其他國家進行談判時，阿格拉希表示，伊朗在其核計劃問題上的立場仍然「明確」。

2025年9月9日，埃及開羅，伊朗外長阿拉格希（Abbas Araghchi）出席在埃及支持下簽署有關恢復對伊朗核計劃進行核查的協議後舉行的聯合新聞發布會。（Getty）

阿格拉希強調：「伊朗擁有鈾濃縮、和平利用核子技術（包括鈾濃縮）的權利，這是不容置疑的，我們擁有這項權利，並將繼續行使這項權利。我們希望國際社會，包括美國，承認我們的權利，並理解這是伊朗不可剝奪的權利，我們永遠不會放棄這項權利。」