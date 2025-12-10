法國國民議會以微弱優勢通過2026年社會保障預算草案

法國國民議會12月9日以13票的微弱多數，表決通過2026年社會保障預算草案，該草案包括確認暫停實施退休制度改革的內容。總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）透過社交平台祝賀草案獲得通過，認為這標誌着法國公共財政持續惡化的局面得以結束。



上述預算草案周二獲得247票支持，234票反對通過。法國執政黨陣營和社會黨等多數議員投票支持，極右翼黨派包括國民聯盟（Rassemblement National，RN）等議員則投下反對票。

社會保障支出佔法國公共部門總體支出四成以上。法國政府堅持2026年赤字規模控制在法國國內生產總值5%以內的目標，將社會保障部分的赤字控制在200億歐元以內。勒科爾尼早前警告，若果社會保障預算草案未能在議會通過，赤字有可能達到300億歐元。

2025年10月16日，法國巴黎，法國會對當日對勒科爾尼（Sebastien Lecornu）抵達政府的不信任動議投票。圖為總理勒科爾尼抵達國會的一刻。（Reuters）

不過，有分析指，雖然今次勒科爾尼取得了一場關鍵性勝利，但同時也付出了巨大的政治和財政代價，有可能仍然威脅到其脆弱政府。勒科爾努正努力在年底前讓更廣泛的國家預算案獲得議會通過，但他為了贏得社會安全融資法案上社會黨的支持而做出的代價高昂的讓步，疏遠了盟友，削弱了他的政治影響力。