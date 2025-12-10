日本青森7.5級地震　專家：地殼移位或與「311」有關　需提防餘震

日本青森縣近海12月8日晚上發生7.5級地震，已造成至少50人受傷。據日媒報道，地震震央位於青森縣東海岸附近，該地區過往曾頻繁發生7至8級地震。這次地震代表未來發生更大地震的風險。有日本專家表示，2011年的「311」東日本大地震後，地殼板塊邊界區域可能已向青森近海擴展，從而引發今次地震。專家敦促民眾在未來一周保持警惕，提防可能出現的後發地震。



據《讀賣新聞》報道，青森縣發生的是一場海溝型（板塊邊界）地震，由太平洋板塊俯衝到北美板塊之下引起，震央位置比2011年東日本大地震（9.0級）更偏北。

2025年12月9日，日本東北部青森縣八戶市，一名工人在一間商業設施內進行清理工作。在前一晚，當地發生了一場7.5級的強烈地震。（Kyodo/via REUTERS）

報道指，今次地震也位於日本海溝和千島海溝的預測震央範圍內。東北大學近海地震學教授日野亮太表示：「該地區是政府重點關注的地震活動高發區，因此發生地震是必然的結果。」

他指出，該區域過去曾多次發生類似地震，包括2003年的十勝近海地震（8.0級）和1994年的三陸海岸地震（7.6級）。

日野亮太推測：「東日本大地震後，慢滑移（板塊邊界）區域可能已向青森近海擴展，從而引發今次地震。」

日本氣象廳已發布「北海道三陸近海後發地震警報」，警告未來可能發生更大規模的地震。特別是，據信在千島海溝沿線，大約每340至380年就會發生一次9級大地震。

2025年12月9日，日本共同社從飛機上拍攝的照片，東北部青森縣東北地區的一條道路在前一天晚上發生強烈地震後坍塌。（Kyodo/via REUTERS）

京都大學防災研究所大地測量學教授西村卓也表示：「三陸近海地震中未被破壞的板塊裂縫可能已經發生移位。根據過往經驗，我們可能會看到一系列大地震，因此我們呼籲民眾在接下來的一周內保持警惕。」