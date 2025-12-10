日本青森7.5級地震 專家：地殼移位或與「311」有關 需提防餘震
撰文：王海
出版：更新：
日本青森縣近海12月8日晚上發生7.5級地震，已造成至少50人受傷。據日媒報道，地震震央位於青森縣東海岸附近，該地區過往曾頻繁發生7至8級地震。這次地震代表未來發生更大地震的風險。有日本專家表示，2011年的「311」東日本大地震後，地殼板塊邊界區域可能已向青森近海擴展，從而引發今次地震。專家敦促民眾在未來一周保持警惕，提防可能出現的後發地震。
據《讀賣新聞》報道，青森縣發生的是一場海溝型（板塊邊界）地震，由太平洋板塊俯衝到北美板塊之下引起，震央位置比2011年東日本大地震（9.0級）更偏北。
報道指，今次地震也位於日本海溝和千島海溝的預測震央範圍內。東北大學近海地震學教授日野亮太表示：「該地區是政府重點關注的地震活動高發區，因此發生地震是必然的結果。」
他指出，該區域過去曾多次發生類似地震，包括2003年的十勝近海地震（8.0級）和1994年的三陸海岸地震（7.6級）。
日野亮太推測：「東日本大地震後，慢滑移（板塊邊界）區域可能已向青森近海擴展，從而引發今次地震。」
日本氣象廳已發布「北海道三陸近海後發地震警報」，警告未來可能發生更大規模的地震。特別是，據信在千島海溝沿線，大約每340至380年就會發生一次9級大地震。
京都大學防災研究所大地測量學教授西村卓也表示：「三陸近海地震中未被破壞的板塊裂縫可能已經發生移位。根據過往經驗，我們可能會看到一系列大地震，因此我們呼籲民眾在接下來的一周內保持警惕。」
