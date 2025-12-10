澤連斯基：若得到安全保障　願在60至90天內舉行選舉

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，如能得到美國和歐洲的安全保障，他可以在60天至90天內舉行選舉。烏克蘭最高拉達（Verkhovna Rada，議會）將為此準備相應法案。



路透社報道，烏克蘭法律禁止戰時舉行選舉，但澤連斯基的任期已於去年屆滿。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在敦促基輔盡快結束與俄羅斯近四年戰爭的同時，也再次向澤連斯基施壓，要他舉行選舉。

澤連斯基星期二（12月9日）接受採訪時駁斥有關他戀權的說法，稱「那根本不是事實」。

澤連斯基說：「我已經做好選舉準備，而且我要求美國……或許與歐洲盟友合作確保我們的選舉安全。這樣的話，烏克蘭將可以在60天到90天內舉行選舉。」

澤連斯基還說，華盛頓將在24小時內收到烏歐官員的修訂版俄烏和平方案。

在澤連斯基發表上述講話前，特朗普接受美國新聞網站Politico訪問時暗示，烏克蘭政府以戰爭為藉口避免舉行選舉。

烏克蘭總統澤連斯基。（X@ZelenskyyUa）

特朗普說：「他們口口聲聲說民主，但到了某個時候，它就不民主了。」

澤連斯基和其他烏克蘭官員多次表明，不會在俄羅斯頻繁空襲全國、前線駐紮近百萬軍隊、數百萬烏克蘭人流離失所的情況下舉行選舉。而且，居住在被俄羅斯佔領領土上的烏克蘭人，以及居住在前線附近的烏克蘭人的投票權也存在不確定性。

澤連斯基星期二表明將要求議會準備立法提案，允許烏克蘭在戒嚴期間舉行選舉。

一些分析人士認為，澤連斯基的最新表態看似在選舉問題上對特朗普作出讓步，實則以退為進，把「皮球」踢給了美方。烏方要求美歐確保安全投票，意味着需要全面停火。

民調顯示，烏克蘭民眾反對在戰時舉行選舉，但也渴望在2019年全國大選以來基本沒有變化的政治格局中看到新面孔。

本文獲《聯合早報》授權轉載

