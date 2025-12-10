特朗普：戰事並非「擋箭牌」 烏克蘭應舉行選舉
撰文：羅保熙
美國總統特朗普（Donald Trump）12月9日接受《Politico》專訪，除了批評歐洲因「愚蠢的領導人」和「過度政治正確」的移民政策而正在衰落外，他還再度向烏克蘭施壓，要求該國舉行選舉，並稱俄羅斯在戰場上「始終佔據優勢」。
特朗普周二在專訪中指責，基輔方面以戰爭為理由延宕選舉，他稱：「他們一再強調民主，但現在的局面已背離民主的核心……烏克蘭人民理應擁有選擇。」
特朗普還以嘲諷的語氣稱呼烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）為「P.T. Barnum」，以此將他比作19世紀以誇張炒作、被視為不擇手段的馬戲團經營者巴納姆（Phineas Taylor Barnum）。
自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭一直處於戒嚴狀態，選舉因此被延後。如果沒有戒嚴令，烏克蘭總統選舉原本應該在2024年3月舉行。
另外，特朗普又指，俄羅斯在戰事中仍佔「上風」，烏軍無法持續戰鬥，希望澤連斯基考慮美國倡議，將烏克蘭部分土地割讓給俄羅斯。澤連斯基日前會晤歐洲多國領袖，討論美國倡議的和平方案。他計劃周三向特朗普提交經修改的和平方案。
