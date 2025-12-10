美國共和黨鐵票倉邁阿密　近30年首迎民主黨市長

美國民主黨候選人希金斯（Eileen Higgins）擊敗一名獲總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）背書的共和黨候選人，成為近30年來首位當選邁阿密（Miami）市長的民主黨人。



路透社報道，邁阿密市長決選星期二（12月9日）舉行。美國有線電視新聞網（CNN）在投票結束不到一小時就宣布希金斯勝選。因為初步計票結果顯示，這位前邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）專員以18個百分點的強大優勢領先共和黨對手岡薩雷斯（Emilio Gonzalez）。

在11月4日的首輪投票中，希金斯在眾多候選人中脫穎而出，獲得36%的選票，穩居榜首；岡薩雷斯以18%的得票率排在第二位。

邁阿密位於佛羅里達州（Florida），是特朗普的鐵票倉，也是一座以拉丁裔為主的城市。

邁阿密市長競選原本是一場不會引起全國關注的地方選舉，今年卻被提升到全國矚目的地位，成為對特朗普政治後院選民情緒的一次關鍵選舉測試。

希金斯的決定性勝利進一步鞏固民主黨上月橫掃一系列地方選舉的勢頭，使共和黨在2026年中期選舉維持對國會壟斷的希望變得暗淡，同時加劇了共和黨對特朗普是否失去了西班牙裔選民支持的擔憂。

2025年12月9日，美國民主黨候選人希金斯（Eileen Higgins）當選邁阿密（Miami）市長。（電視截圖）

現年61歲的希金斯在臉書貼文，將她的勝利形容為「翻過了多年混亂和腐敗」的一頁。她是1997年以來首位贏得邁阿密市長選舉的民主黨人，也是邁阿密首位女市長以及自1990年代以來首位非西班牙裔市長。

《邁阿密先驅報》（The Miami Herald）稱，許多傳統上傾向左翼的西班牙裔選民在2024年美國總統選舉中轉而支持特朗普，特朗普在邁阿密-戴德縣贏得55%的選票。星期二的選舉結果表明共和黨在邁阿密-戴德縣的實力有所減弱。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

