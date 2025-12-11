英國調查：英國成年人今年日均上網4.5小時　時長較疫情後上升

英國一項調查顯示，2025年英國成年人每日上網時間，已比疫情期間還要多出半小時以上。



英國廣播公司（BBC）報道，英國通訊管理局（Ofcom）發布的《在線國家》（Online Nation）報告指出，2025年英國人平均每天上網4小時30分鐘，比2021年增加了31分鐘。這一數據表明，即使疫情已經結束，人們對互聯網的依賴仍在持續加深。

這張2024年4月25日拍攝的設計圖片中，可以從一部手機的螢幕上看到各種社交媒體應用程式。（Getty）

調查還發現，成年人對互聯網整體影響的看法正在轉趨負面。僅有33%的受訪者認為互聯網「對社會有益」，低於2024年的40%。但仍有近三分之二的成年人認為，上網帶來的好處大於風險。許多成年人也稱，互聯網是創意的來源，約四分之三的人認為，上網有助於拓展他們對世界的理解。

報告也深入探討兒童的上網體驗。儘管超過八成八歲至17歲的兒童對自己的上網時間感到滿意，他們同時也清醒地意識到，長時間在手機上無止境滑動會帶來負面影響。

一些受訪兒童甚至使用「腦腐」（brain rot）一詞，形容自己長時間使用電子設備後的狀態。

調查還發現，在兒童最常使用的四大社交媒體平台，即YouTube、Snapchat、TikTok和WhatsApp上，八歲至14歲兒童的上網時間中，多達四分之一發生在晚上9時至凌晨5時之間，這引發了對兒童睡眠和健康影響的擔憂。

2025年8月6日，英國倫敦，圖為兩名青少年正坐在座椅上使用手機。（Getty）

英國《網絡安全法》規定，自今年7月25日起，在英國運營的色情網站必須對用戶進行「嚴格」的年齡驗證。這一措施促使部份用戶開始使用虛擬私人網絡（VPN），因為這個工具可隱藏用戶的所在地，令用戶看似是從其他國家上網，從而規避法規要求。

調查顯示，年齡驗證措施實施後，VPN的使用量增加一倍以上：7月前，日均使用者約65萬人；8月中旬峰值超過140萬人；到11月回落至約90萬人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

