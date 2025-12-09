英格蘭發現新猴痘病毒株　英國衛生機構：患者近期曾到過亞洲

法媒報道，英國衛生安全局周一（12月8日）說，當局在英格蘭發現一種新的猴痘病毒株，感染者近期曾前往亞洲。



新病毒株包含兩種猴痘亞型的基因：更嚴重的1型（clade 1）分支和2型（clade 2）分支。

英國衛生安全局指出：「基因組測序顯示，新猴痘病毒基因組包含Ib型和IIb型分支的基因。」

英國衛生安全局的辛卡（Katy Sinka）說：「病毒進化是正常的，進一步的分析將有助於我們更好地瞭解痘病毒的變異情況。」

牛津大學研究員、全球健康網路主任特魯迪·朗（Trudie Lang）也說：「英國出現猴痘病例本身已令人擔憂，但更令人憂心的是這是一個新的重組猴痘病毒。這個病例凸顯了猴痘病毒正在全球傳播並不斷進化。」

圖為2024年8月19日，位於剛果民主共和國北基伍省一個名為Munigi的村莊內，一名患上猴痘的兒童在一醫療中心內接受別人為其塗抹藥品。（Reuters）

2024年8月，剛果爆發一場以兩種方式蔓延的猴痘疫情後，世界衛生組織（WHO）宣布猴痘病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件。在病例和死亡人數持續下降後，世衛於9月解除了疫情緊急狀態。

截至今年10月底，全球已向世衛報告近4.8萬宗確診猴痘病例，來自94個國家，共造成201人死亡。

英國已針對符合條件的人群開展猴痘疫苗接種計畫，包括擁有多個性伴侶和參與群體性行為的人。

自2022年2分支猴痘在全球蔓延以來，英國已發現「低水準」的猴痘病例。

猴痘是一種與天花相關的病毒感染，會導致發燒、身體疼痛和明顯的皮膚損傷，並可能致命。猴痘可以通過受感染的動物傳播給人類，也可通過密切的身體接觸在人與人之間傳播。

文章獲《聯合早報》授權轉載

