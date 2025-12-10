英國士兵在烏克蘭身亡　事發時正觀察測試新型防禦裝備

英國國防部12月9日公布，一名英國士兵在烏克蘭不幸身亡，他當時正觀察烏克蘭軍隊測試新型防禦裝備，現場遠離戰場前線。英方未公布死者身份，也未透露事發時正觀測的武器。



2025年7月23日，英國國防大臣賀理安（John Healey）在土耳其伊斯坦堡國際國防工業博覽會（IDEF）期間的簽字儀式上發表演說。（Reuters）

路透社報道，英國國防大臣賀理安（John Healey，又譯希利）於9日發聲明稱，一名英國軍人在烏克蘭離世，令他深感悲痛，並向死者的親友及同袍致以最深切慰問。

首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）也致以哀悼，稱死者的付出和犧牲將獲人民銘記。

路透社指出，英國一直是烏克蘭最堅定的支持者之一，曾向基輔提供武器並協助訓練部份烏克蘭士兵。不過，英國政府從未證實有多少士兵在烏克蘭。英國廣播公司（BBC）則報道，有一小隊英國軍人正支援烏克蘭軍隊，並為外交人員提供安全保障。