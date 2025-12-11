特朗普與歐洲領袖就俄烏和平通話 澤連斯基：將與美討論戰後重建
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月10日（周三）在X平台發文表示，烏官員將於周三與美方團隊，就事關烏克蘭的戰後重建與經濟發展的文件舉行磋商。美媒引述消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日與歐洲領袖就斡旋俄烏和平進行通話，英國、法國與德國政府稍後均證實此事。
路透社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則在法國西北部的布列塔尼（Brittany）舉行的公開辯論上即場表示，有連同多位領導人與特朗普進行約40分鐘的通話，一起討論烏克蘭問題。
德國政府則證實，與會多位領導人包括總理默茨（Friedrich Merz）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）以及馬克龍。
英國政府發言人表示，「各國領導人討論了由美國主導的和平談判最新進展，並對各方為實現烏克蘭公正持久和平、結束殺戮所做的努力表示歡迎」。
此外，澤連斯基亦透露，更為廣泛的20點和平計劃框架將於近期提交美國，而烏方「明日議程包括『志願者聯盟』」，還預料本周將有望為推動結束戰爭帶來曙光。
此前三位歐洲領導人於8日在倫敦與澤連斯基舉行會晤。據悉，各國領導人一致認為，目前對烏克蘭而言是關鍵時刻，並表示將在未來幾天繼續就和平計劃展開密集磋商。
「志願者聯盟」（coalition of willing）是一項由英法主導的事關為烏克蘭提供安全保障的願景，包括歐洲國家自願派遣援烏的維和部隊駐紮基輔。
