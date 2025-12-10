澤連斯基：美國確保安全下願舉行大選　冀與俄停止互攻能源設施

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月9日表示，如果美國和歐洲盟友願意確保烏克蘭安全，則烏克蘭就可在未來至多90天內，於戰爭情況下舉行選舉，他還補充，如果俄羅斯同意，烏克蘭已準備好與對方達成互相停攻對方能源設施的協議，並將盡力在未來兩週內與美國舉行高層和平協議會議。



綜合《基輔獨立報》、路透社報道，澤連斯基回應傳媒問題，他今次表態一改此前基輔對戰時選舉態度。此前烏克蘭官員指總統選舉僅在戰爭結束後舉行，澤連斯基之後就表態，若停火協議生效將考慮這決定，而時至今日，他更進一步，還動議擬定修法草案，允許在戒嚴期間選舉。

2025年12月8日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在會議中發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前美國《政治報》刊登的專訪中表示，烏克蘭是時候舉行選舉，稱「他們利用戰爭來避免選舉（They're using war not to hold an election）」，而烏克蘭理應擁有選擇權來達至民主。澤連斯基今次表態，正值特朗普專訪刊登，澤連斯基當時被傳媒問及對特朗普說法觀點，他還補充自己尚未與華府討論此事。

澤連斯基自2019年5月經大選擔任總統一職，任期五年，原定於2024年3月或4月舉行總統選舉，他本人則在今年9月表態不願尋求連任。烏克蘭因2022年爆發的俄烏戰事而進入戒嚴，總統、議會及地方選舉被禁止，並且選舉只能在戒嚴解除後舉行。