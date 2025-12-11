羅浮宮竊案｜報告揭多處保安漏洞　關鍵30秒或能阻竊賊逃脫

法國參議院文化委員會12月10日（周三）公布的調查報告顯示，由於羅浮宮博物館存在安全漏洞，導致10月19日從館內盜走珠寶的竊賊，在安全人員到來前30秒就逃離現場，而這些漏洞本可避免，包括閉路電視非正常運作、安全控制室無足夠螢幕監視閉路電視畫面等問題。



法媒報道，調查發現當時在竊賊闖入羅浮宮的地點附近，部署的兩台閉路電視中僅有一台在正常運作。此外，安全控制室的工作人員沒有足夠的螢幕來即時監視畫面，並且由於缺乏協調，導致警察在最初警報響起後，被派往了錯誤的地點。

2025年10月27日，法國巴黎，圖為一名防暴警察在羅浮宮（Louvre）玻璃金字塔附近巡邏。法國警方此前逮捕了羅浮宮劫案疑犯。（Reuters）

調查也顯示，在警方和保安人員抵達現場前的短短30秒內，竊賊就成功逃離，被列為報告中最令人震驚的發現之一。調查負責人Noel Corbin強調，如果再給多30秒的時間，安全人員「本可阻止竊賊逃脫」。

委員會主席拉豐（Laurent Lafon）指，「這突顯出博物館及其監管機構在處理保安問題上的全面失職。」而調查負責人科爾賓（Noel Corbin）則表示，如果當初安裝現代化的閉路監控系統、使用更堅固的玻璃，或加強內部協調，都可以避免昂貴珠寶被盜，然而這些珠寶至今仍下落不明。

過去十年間，多份研究報告都指出羅浮宮其存在重大的安全漏洞。然而，法國國家審計署上月表示，博物館的保安升級工作進展「極其緩慢」，因博物館優先考慮的是「高調且吸引眼球的活動」，而非加強自身保安。