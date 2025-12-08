羅浮宮埃及文物圖書館漏水　多達400書冊受損

早前發生竊案的法國羅浮宮，近日又被發現儲存埃及文物的部門漏水，造成300至400冊書籍受損，進一步突顯這座博物館設施老化問題。



2025年10月27日，法國巴黎，圖為一名防暴警察在羅浮宮（Louvre）玻璃金字塔附近巡邏。法國警方此前逮捕了羅浮宮劫案疑犯。（Reuters）

專業網站《藝術論壇報》（La Tribune de l'Art）報道稱，約有400冊珍稀書籍受到影響，並將原因歸咎於水管狀況不佳。該網站還表示，埃及文物部門長期一直在尋求資金，但始終未能成功。

羅浮宮副館長Francis Steinbock於12月7日向媒體證實，漏水發生在埃及文物部圖書館3個房間之一，已確認300至400冊書籍受損，清點工作仍在進行中。但他說表示，受損書籍曾被研究古埃及的學家使用，但不屬於珍貴書籍。

他又承認，設施內的水管問題已存在多年，維修工作預定2026年9月進行。

路透社報道，法國審計院（Cour des Comptes）於10月發布的報告指出，羅浮宮由於藝術品方面的支出過多，令基礎設施無力更新的問題加劇。

2025年10月19日，法國羅浮宮（Musée du Louvre）發生劫案，鑑識人員正在檢查一扇窗戶。（Reuters）