羅浮宮「屋漏偏逢連夜雨」　員工擬罷工要求改善待遇

法國羅浮宮（Louvre）博物館員工計劃於12月15日起罷工，要求改善薪資和工作條件，三個工會週一（12月8日）已向文化部發出罷工通知。工會官員穆勒（Elise Muller）表示，博物館當天能否開放將取決於員工對罷工號召的響應程度。



此次罷工計劃提出之際，羅浮宮近期發生多宗事件。上週末，博物館埃及古物部門發生漏水，導致數百本古籍受損。而在今年10月，館內發生珠寶盜竊案，損失價值約1.02億美元（約7.78億港元）。11月中旬，一個畫廊因結構老化問題關閉。

2025年10月26日，法國巴黎羅浮宮（Louvre）博物館外。法國警方此前逮捕了羅浮宮劫案疑犯。（Reuters）

工會指出，羅浮宮員工過勞且管理不善，呼籲擴大招聘、加薪並重新分配支出。工會同時反對計劃於明年1月中旬實施的針對非歐盟遊客的45%門票漲價措施，該收入擬用於資助翻修。

法國羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）11月19日說，為加強安保，羅浮宮將於2026年底前安裝100個外部攝像頭，以應對10月發生的盜竊案。(Reuters)

博物館館長德卡爾（Des Cars）在今年盜竊案後飽受批評並提出辭職，但被文化部長拒絕。當局上月宣布，博物館將在2026年底前安裝100台外部攝影機。截至目前，羅浮宮及文化部尚未就罷工計劃作出回應。