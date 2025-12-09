羅浮宮「屋漏偏逢連夜雨」 員工擬罷工要求改善待遇
撰文：陳楚遙
出版：更新：
法國羅浮宮（Louvre）博物館員工計劃於12月15日起罷工，要求改善薪資和工作條件，三個工會週一（12月8日）已向文化部發出罷工通知。工會官員穆勒（Elise Muller）表示，博物館當天能否開放將取決於員工對罷工號召的響應程度。
此次罷工計劃提出之際，羅浮宮近期發生多宗事件。上週末，博物館埃及古物部門發生漏水，導致數百本古籍受損。而在今年10月，館內發生珠寶盜竊案，損失價值約1.02億美元（約7.78億港元）。11月中旬，一個畫廊因結構老化問題關閉。
工會指出，羅浮宮員工過勞且管理不善，呼籲擴大招聘、加薪並重新分配支出。工會同時反對計劃於明年1月中旬實施的針對非歐盟遊客的45%門票漲價措施，該收入擬用於資助翻修。
博物館館長德卡爾（Des Cars）在今年盜竊案後飽受批評並提出辭職，但被文化部長拒絕。當局上月宣布，博物館將在2026年底前安裝100台外部攝影機。截至目前，羅浮宮及文化部尚未就罷工計劃作出回應。
羅浮宮埃及文物圖書館漏水 多達400書冊受損羅浮宮將對非歐盟遊客提高45%票價 以彌補無價珍寶失竊案損失羅浮宮劫案｜法國警方再拘4人 當日犯案歹徒全部落網羅浮宮計畫2026年底前增設100個外部攝像頭