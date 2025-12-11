特朗普政府加強入境審查　擬強制赴美遊客披露近5年社媒活動紀錄

據美國海關與邊境保護局（CBP）12月9日（周二）提交的一項提案，特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）政府計劃要求所有赴美遊客披露過去5年的社媒活動紀錄。該計劃擬適用於所有國家的遊客，包括英國、澳洲、日本等免簽國旅客。



綜合外媒報道，CBP在提交給《聯邦公報》的文件中表示，計劃要求申請人提供一系列個人信息，包括社交媒體賬戶、過去十年的電子郵箱地址，以及父母、配偶、兄弟姊妹和子女的姓名、出生日期、居住地和出生地。

公告亦稱，社媒披露計劃將適用於所有國家的公民，無論他們是否需要簽證，或目前是否可以使用電子旅行授權系統（ESTA）代替簽證。根據現行入境美國的政策，可免簽證旅美的申請者必須在行前註冊ESTA，並提交電郵地址、家庭住址、電話號碼以及緊急聯絡人，有效期限為兩年。

特朗普政府亦開始大規模收緊對希望在美國生活和工作人員的簽證發放。美國公民及移民服務局（USCIS）此前8月表示，在評估希望在美國居住人員的申請時，將開始關注其「反美」言論，包括在社群媒體上的言論。

美國政府也要求有意赴美留學的外國學生開放其社群媒體賬戶，以便美國外交官在發放教育和交流簽證前審查其網絡活動，而拒絕者將被懷疑隱瞞其網絡活動。