英國王室｜梅根寄信經腿部手術父親　批英媒蹲守他病床前阻礙通訊

與英國梅根王妃（Meghan Markle, Duchess of Sussex）關係一直十分疏遠的81歲父親托馬斯（Thomas Markle）因腿部血栓而在菲律賓接受截肢手術，他日前通過英國《每日郵報》（Daily Mail）向外界傳遞需要聯絡梅根的消息。梅根的發言人12月10日表示，《每日郵報》在事件中涉嫌阻礙二人通訊，批評傳媒有違職業道德準則。《每日郵報》母公司DMG Media否認有不道德行為。



綜合英媒報道，梅根發言人此前表示，梅根曾主動聯繫托馬斯，而托馬斯則稱未收到任何訊息。之後發言人又表示梅根的一封信已送到托馬斯手中，批評傳媒旗下記者時刻蹲守在托馬斯病床，並「將每段互動過程公諸於世」，強調梅根過去數日不停嘗試聯絡托馬斯，但仍極難與他「進行私下聯繫」，好在通過中間人聯絡，二人通訊才得以恢復。

英國梅根王妃（Meghan Markle）的父親托馬斯（Thomas Markle）2021年接受ITV訪問時為王室辯護。（影片截圖）

英國廣播公司（BBC）報道指，梅根並沒有托馬斯的電話號碼，而且相信對方入院期間未持有自己手機，此外，梅根旗下團隊證實梅根有通過電子郵件聯絡父親，但《每日郵報》報道指托馬斯「從不使用電子郵件」。

《每日郵報》母公司DMG Media的一位發言人則表示，托馬斯與採訪他的記者格雷厄姆（Caroline Graham）是朋友，並否認有任何不道德行為。

DMG Media稱，「托馬斯在菲律賓生病時聯繫了格雷厄姆，請她從洛杉磯趕來陪伴他。格雷厄姆不僅是一名記者，而且自2018年以來一直是托馬斯先生的朋友。她每天都在醫院陪伴托馬斯先生，為他提供照顧和支持。」

2024年8月15日，哥倫比亞波哥大，圖為哈里與妻子梅根參觀藝術中心。（Getty）

DMG Media亦表示，「所謂每次互動都被公開播出的說法完全不屬實，格雷厄姆違反職業道德的說法也顯然是錯誤的，我們對此予以強烈否認。」

梅根早在2018年與哈里王子（Prince Harry）成婚前，就與父親關係不和。托馬斯早前批哈里王子與梅根為人虛偽，且抱怨對方不讓自己見孫子阿奇（Archie Mountbatten-Windsor）和孫女莉莉貝特（Lilibet），又指梅根對其如何獲得大學學費一事說謊。