美委局勢緊張 特朗普：美國在委內瑞拉海岸附近扣押1艘油輪
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國與委內瑞拉關係持續緊張之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月10日指，美國在委內瑞拉海岸附近扣押了一艘油輪，他未進一步說明涉事船隻編號等詳情，
特朗普形容美國扣押的船隻尺寸大，強調油輪「非常大，實際上是有史以來最大的一艘」，並補充還有其他事情正在發生。
路透社引述美國官員指，扣押行動由美國海岸防衛隊主導，並獲海軍支援，但消息官員為進一步透露油輪的名稱、懸掛的國旗以及事發的確切位置。
英國海事風險管理組織Vanguard表示，一艘名為Skipper號的油輪據信已經遭到美國扣押。理由是華府聲稱該船曾以Adisa為名稱，與伊朗進行石油貿易，進而受到美國制裁。
英國天空新聞（Sky News）報道指委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）為對此事表態，不過他在一場由執政黨組織的集會上對支持者表示，「準備必要時摧毀美帝的牙齒」。
美軍兩架F18戰機據報飛入委內瑞拉領空 逗留至少40分鐘美委緊張局勢升溫 美國防長等高官將向國會作簡報美軍否認對運毒船下達「格殺勿論」 公開影像引發兩黨爭議馬杜羅：不喜歡「麥克風外交」 本想冷處理與特朗普通電話消息