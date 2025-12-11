美委局勢緊張　特朗普：美國在委內瑞拉海岸附近扣押1艘油輪

美國與委內瑞拉關係持續緊張之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月10日指，美國在委內瑞拉海岸附近扣押了一艘油輪，他未進一步說明涉事船隻編號等詳情，



特朗普形容美國扣押的船隻尺寸大，強調油輪「非常大，實際上是有史以來最大的一艘」，並補充還有其他事情正在發生。

路透社引述美國官員指，扣押行動由美國海岸防衛隊主導，並獲海軍支援，但消息官員為進一步透露油輪的名稱、懸掛的國旗以及事發的確切位置。

2025年10月30日，在美國與委內瑞拉局勢緊張之際，圖為美國軍艦從加勒比海國家千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago）附近港口中駛出。（Reuters）

英國海事風險管理組織Vanguard表示，一艘名為Skipper號的油輪據信已經遭到美國扣押。理由是華府聲稱該船曾以Adisa為名稱，與伊朗進行石油貿易，進而受到美國制裁。

英國天空新聞（Sky News）報道指委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）為對此事表態，不過他在一場由執政黨組織的集會上對支持者表示，「準備必要時摧毀美帝的牙齒」。