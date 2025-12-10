美軍兩架F18戰機據報飛入委內瑞拉領空　逗留至少40分鐘

美國媒體報道，美軍兩架F/A-18大黃蜂戰（Hornet）戰機於12月9日中午進入委內瑞拉領空並逗留了至少40分鐘。這是特朗普政府對委內瑞拉啟動施壓行動以來，美軍戰機最接近該國領空的一次行動。



報道指，兩架戰機距離委內瑞拉第二大城市馬拉開波（Maracaibo）東北不足161公里，高度約為7,620米，隨後向北飛行離開該地區。美國國防部官員證實，此次行動屬「例行訓練飛行」，戰機全程停留於國際空域，但未說明是否配備武裝。

美軍此前曾派遣B-52及B-1轟炸機赴該區域，但本次戰機飛行路線被視為最貼近委內瑞拉的主權領土範圍。委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）指責美軍行動實為「迫使其下台」。

2025年12月1日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在首都加拉加斯（Caracas）舉行的宣誓儀式上發言，宣誓成立新的社區組織。當時美國特朗普政府正加大對馬杜羅政府的打壓力度。（REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria）

此次飛行亦發生於美國加大區域軍事部署之際，特朗普政府近期在加勒比海及東太平洋針對涉嫌運毒船隻發動至少22次攻擊，已造成87人死亡，包括曾引發爭議的「攻擊倖存者」事件。