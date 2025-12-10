美國放行H200晶片對華出口原因曝光　白宮評估華為晶片性能相當

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（12月8日）批准英偉達（Nvidia，又譯輝達）向中國出口其先進人工智能晶片H200。美媒引述消息人士透露，此政策調整源於白宮一項關鍵技術評估，他們發現，華為基於自研Ascend晶片的AI平台CloudMatrix 384，在性能上已與採用英偉達最先進Blackwell晶片的類似系統NVL72表現相當。



美方官員得出結論稱，到2026年華為將有能力生產數百萬枚Ascend 910C加速器晶片，該晶片專門設計用於與英偉達產品線競爭。這與美方今年6月份的評估形成對比，當時美方估計這家總部位於深圳的公司僅能在今年生產20萬枚Ascend系列晶片。

英偉達執行長黃仁勳說：「假如美國不解除禁令，中國企業將會買更多的華為AI晶片。」(Reuters)

另一方面，英偉達執行長黃仁勳花了數月時間說服特朗普改變立場。他認為，限制中國取得美國技術的權利，反而促使中國企業更快進步。經考慮多方因素，特朗普批准英偉達向經美國商務部審核的中國客戶銷售其第二強大晶片H200。

中美反應不一 未如美方所料積極

這項決定在美國國內引發反彈。部份國會議員批評，這等同於向中國提供開發下一代人工智能的關鍵工具。但一位消息人士指出，此舉將使美國在AI晶片領域保持約18個月的領先優勢，美國客戶仍可獨家獲得最新產品。白宮官員下結論認為，批准H200晶片進入中國將促使中國AI開發者在美國科技生態系統上發展，而非轉向華為或其他本地晶片製造商的產品。

NVIDIA的晶片技術廣泛應用在人工智能領域，佔據市場主導地位。（Reuters）

然而，中國方面的反應並不如美方所料。英媒報道，儘管特朗普稱中國國家主席習近平對美方批准H200晶片出口「反應積極」，但中國政府為推動科技自給自足，將限制H200晶片進入中國市場。美媒稱，中國正積極擺脫美國技術。