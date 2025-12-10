英媒：中國擬限制華企採購Nvidia的H200晶片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於12月8日表示，將允許Nvidia向中國和其他國家的指定客戶交付H200晶片，前提是確保美國國家安全，且華府獲得25%分成。不過，英國《金融時報》9日報道，儘管特朗普放寬H200晶片出口，但北京方面將限制國內企業採購這款先進晶片。受報道影響，Nvidia的股價於8日下跌。



2025年11月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在空軍一號專機上向記者發表講話。（Reuters）

中國公共部門或禁用 以確保國產晶片競爭力

路透社報道，未能查證Semafor的報道，美國商務部也未立即回應。但路透社上月曾引述消息人士稱，美國總統特朗普的政府，一直在考慮批准這筆交易。

英國《金融時報》引述兩位知情人士透露，北京的監管機構正持續討論，如何限制有國內企業獲得Nvidia的第二代人工智能（AI）晶片H200。知情人士透露，買家可能需要經過審批流程，包括向當局提交晶片購買申請，解釋國內供應商為何無法滿足其需求。不過，當局尚未做出最終決定。

知情人士表示，主管半導體自主研發的兩個監管機構：國家發展和改革委員會、工業和信息化部，或採取其他措施來確保國產晶片的競爭力，包括禁止中國公共部門購買H200晶片。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

特朗普8日在社交平台稱，他已告知中國國家主席習近平，美國將允許Nvidia「在確保美國國家安全持續的前提下，向獲得批準的中國客戶交付其H200產品。習主席對此作出了正面回應！」

儘管特朗普已表示，支持向中國出口Nvidia的先進晶片，但國會也存在反對意見。一個由兩黨參議員組成的小組已提出法案，計劃阻止政府在30個月內向北京出口包括H200在內的先進晶片。