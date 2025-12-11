宏福苑大火｜聯合國專員關注港人調查訴求被打壓　中方提出交涉

大埔宏福苑五級火災造成至少160人喪生，居民家園被毀，政府調查及跟進工作持續進行。聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）９日表示，有港人提出問責和調查火災的訴求，質疑特區政府卻「引用嚴苛的國安法例去打壓」，表達深切關注。在北京，外交部發言人郭嘉昆在10日的記者會上回應，批評圖爾克的言論錯誤，中方已提出交涉。



圖爾克周二發聲明表示慰問宏福苑受災居民，並呼籲港府保障公民空間。「在這個悲痛時刻，在涉及公眾利益的議題上保持討論和辯論的空間，比任何時候都更為重要，」「因為香港人渴望得到答案並問責，避免災難再生，並還遇難和受害者公道。」

「我深感擔憂的是，有報道指當地嚴苛的安全法（draconian security laws ）正被用來對付那些公開呼籲進行透明獨立調查、審查建築監管、追究政府責任，以及為受影響居民提供支持的人士。」圖爾克敦促當局撤銷對尋求問責人士的指控。

大埔宏福苑大火，繼續有工程車到場夾走棚架竹枝等。（翁鈺輝攝）

外交部：依法推進調查 獲社會充分肯定

外交部發言人郭嘉昆在10日的記者會上回應，批評圖爾克的言論錯誤，中方已提出交涉。郭嘉昆稱，國安法和國安條例制定實施以來，切實維護港人依法享有的各項權利和自由。港府正有序做好大埔火災事故善後，妥善安置受災群眾，依法推進調查進程，得到社會各方充分肯定。

火災發生後，有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出「四大訴求」，包括成立獨立調查委員會等。警方國安處於上月29日拘捕聯署發起人的中大政政系學生關靖豐涉嫌意圖煽動，並被警方國安處人員帶到住所搜屋。關靖豐其後獲准保釋。