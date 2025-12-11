洪都拉斯國會拒認大選結果　指控特朗普干預涉「選舉政變」

洪都拉斯國會常設委員會12月10日宣布，拒絕承認上月30日總統大選的官方結果，直指選舉過程遭受「販毒集團、MS-13等黑幫介入」，並嚴厲譴責美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「干涉行為」，稱其為「正在進行的選舉政變」。當地軍方已誓言，不論總統大選最後由誰勝出，軍方都將確保權力和平移交。



目前點票已進入第11天，保守派國家黨候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）以約4萬票領先自由黨的納斯拉（Salvador Nasralla），而執政的左派自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）位居第三。

不過，約15%的計票單存在不一致，可能影響最終結果。國會主席雷東多（Luis Redondo）在首都特古西加爾巴的記者會上強調，國會不會驗證一個「受內外壓力玷污」的選程。

洪都拉斯總統候選人、自由黨的薩爾瓦多·納斯拉拉於2025年12月10日在宏都拉斯特古西加爾巴接受媒體批評選舉系統中的數據處理。（Reuters）

另外，數百名支持自由黨總統卡斯楚（Xiomara Castro）的示威者周三身穿紅色衣服湧上首都街頭，要求重新選舉。

特朗普在選前赦免因毒品武器罪在美服刑的前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández），並在計票期間公開支持阿斯富拉，警告若初步結果被更動將有「嚴重後果」。

洪都拉斯武裝部隊過去曾干預政治，並發動過數次政變，最近一次是在2009年，當時推翻了時任總統賽拉亞（Manuel Zelaya），他是現任左翼總統卡斯特羅（Xiomara Castro）的丈夫。