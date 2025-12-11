「特朗普金卡」簽證推出　投資100萬美元獲美國永居權

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月10日正式宣布，推出「特朗普金卡」（Trump Gold Card）簽證計劃，允許富裕人士透過投資100萬美元（約780萬港元）快速獲得美國永久居留權。該計劃標榜「在創紀錄的時間內」完成審批，意在吸引全球高資產人才與企業投資。



根據官方網站資訊，個人申請者需支付15,000美元（約12萬港元）處理費並通過背景審查，再捐款100萬美元即可取得永久居留資格。另一款「特朗普企業金卡」（Trump Corporate Gold Card）要求企業擔保人為每位入籍的員工支付200萬美元（約1556萬港元），另需承擔每年1%的維護費及員工間轉移簽證時5%的轉移費。

同時，該計劃還在籌備一款價值500萬美元（約3890萬港元）的「特朗普白金卡」（Trump Platinum Card），持卡人每年可在美國居留270天，且無需為非美國收入繳納稅款。

2025年12月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國務院出席甘迺迪中心榮譽獎章頒獎晚宴（State Department Kennedy Center Honors Medal Presentation Dinner）時發表講話。（Reuters）

特朗普說：「這是類似『綠卡』的東西，但比綠卡有更大的優勢，公司可以到沃頓商學院（The Wharton School of the University of Pennsylvania）、斯特恩商學院（NYU Stern School of Business）、哈佛、麻省理工學院，任何可找到學生的地方、學校，買一張卡並讓那人留在美國。」

特朗普又指，計劃收益將全數歸屬美國政府，用於「為國家做積極事情」，並預期創造數十億美元收入；商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透露已有1萬人提前申請，預料之後申請人數會顯著上升。然而，該政策亦引發爭議，被批評偏離美國傳統上接納勤勞貧困移民的價值觀，形成「付費插隊」的雙軌制移民體系。

特朗普9月簽署行政命令，提出「特朗普金卡」簽證計劃，取代1990沿用至今的EB-5投資移民計劃，其發行數量不限。申請者需通過美國國土安全部的審查，且持卡人若構成國家安全風險，簽證可被撤銷。