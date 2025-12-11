全球不平等報告：0.001%人口坐擁巨額財富　為最貧困50%的3倍

世界不平均實驗室（World Inequality Lab）12月9日發布《2026年世界不平等報告》（World Inequality Report 2026），指出不到6萬人（佔全球人口0.001%）掌握的財富是全球最貧困半數人口財富總和的3倍。報告強調，全球貧富差距已達極端程度，亟需採取緊急措施。



這份基於200位研究人員彙編數據的報告指，收入最高的10%的人口收入超過剩下90%的收入總和，而最貧窮的一半人的收入不到全球總收入的10%。

世界不平均實驗室（World Inequality Lab）發布《2026年世界不平等報告》（World Inequality Report 2026），指出不到6萬人（佔全球人口0.001%）掌握的財富是全球最貧困半數人口財富總和的3倍。（wir2026.wid.world）

報告發現，財富比收入更加集中，世界上最富有的10%的人口擁有75%的財富，而最貧窮的50%人口只擁有2%的財富。幾乎在所有地區，最富有的1%人口比最貧窮的90%人口加起來還要富有，全球財富不平等現象正迅速加劇。

全球最富有的0.001%人群所擁有的財富佔比，已從1995年的近4%增長到超過6%，而自 90年代以來，千萬富豪們的財富每年增長約8%，幾乎是底層50%人群增長速度的兩倍。

匯率・美元・日元・日圓：這是2022年6月16日路透社拍攝設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣以及貨幣匯率折線圖表。（Reuters）

在報告序言中，諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格里茨（Joseph Stiglitz）呼籲成立一個類似聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的國際小組，以追蹤全球不平等現象，並提供客觀、基於證據的建議。