諾貝爾和平獎得主缺席儀式　女兒代領大獎　得主馬查多：莫大榮幸

諾貝爾和平獎頒獎儀式12月10日在挪威奧斯陸舉行，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）是今年和平獎得住，她當日未能親身出席儀式，改由女兒安娜代替自己領取大獎。安娜上台致謝，稱母親因團結委內瑞拉人得以榮膺和平獎，他們也共同享有這份榮譽。馬查多在社交平台發文，感慨是莫大榮幸。



安娜在頒獎儀式現場發表講話，並代替馬查多向在場人士，發表她本人的得獎感言。馬查多在社交平台發文，稱自己能聽到女兒在現場開口講出自己的獲獎感言，是「莫大榮幸（What an honor）」，強調自己「很快就能擁抱她和我的家人了」。

頒獎儀式現場佈置有馬查多的畫像，包括挪威國王哈拉德五世、王后桑妮雅，阿根廷總統米萊、厄瓜多爾總統諾沃亞在內，至少四位拉丁美洲國家元首出席儀式。

挪威諾貝爾委員會10月公布，馬查多獲得諾貝爾和平獎，表彰她為委內瑞拉民主作出的努力。根據傳統，和平獎得主通常在頒獎禮前夕舉行記者會，不過馬查多缺席。委員會周四公布，馬查多將在當日上午到達奧斯陸，並會晤挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store），她當日還會留出時間會見傳媒。

馬查多對上一次公開露面，是在今年1月9日，當時上街抗議總統馬杜羅（Nicolas Maduro）連任就職。路透社報道指，馬查多過去十年一直遭到馬杜羅政府禁止出境。法新社上月引述委內瑞拉檢察總長指，若馬查多出境到挪威領獎，將被視為「逃犯」。