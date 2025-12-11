冰島將抵制2026年歐洲歌唱大賽 以抗議以色列參賽
冰島公共廣播公司RUV星期三（12月10日）宣佈，冰島將不會參加2026年歐洲歌唱大賽。此前，賽事組織方歐洲廣播聯盟（EBU）批准了以色列的參賽申請。
路透社報導，西班牙、荷蘭、愛爾蘭和斯洛文尼亞此前對允許以色列參加明年5月在維也納舉行的歐洲歌唱大賽的決定表達了抗議，他們以以色列在加沙戰爭中的行為為由退出比賽。
RUV總幹事埃裡克松在一份聲明中表示：「從冰島國內的公開討論以及對EBU上周決定的反應來看，RUV的參賽決定顯然不會帶來喜悅或平靜。」
冰島是上周要求就以色列參賽問題進行投票的國家之一。
但歐洲廣播聯盟（EBU）決定不對以色列參賽進行投票，稱其已通過新規，旨在阻止各國政府干預比賽。
冰島從未贏得過歐洲歌唱大賽冠軍，但在1999年和2009年獲得過亞軍。據歐洲廣播聯盟稱，歐洲歌唱大賽始於1956年，擁有約1.6億觀眾。
