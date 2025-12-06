日媒：特朗普與高市早苗通話措辭嚴厲　疑揚言要求勿介入台灣問題

對於上月底那通與美國總統特朗普的電話，日本首相高市早苗一直三緘其口，僅表示「細節不便透露」，日本政府對外的官方表態也是支支吾吾、裝傻充愣。



然而，日本《周刊文春》雜誌12月5日在社媒發帖稱，一名日本政府官員透露，「實際上，特朗普當時對我們措辭相當嚴厲。似乎還說了相當於『不要插手台灣問題』這樣的話」。

中美元首於11月24日晚通話後，不到12個小時內，特朗普主動給高市早苗打了一通電話。結束通話後，高市早苗對外透露，「雙方圍繞強化日美同盟、『印太地區』面臨的局勢及各類議題廣泛交換了意見」，還稱「特朗普也表示和我是非常親密的朋友，隨時歡迎我給他打電話」。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

但在被問及是否在通話中與特朗普談及台灣問題時，高市早苗避而不答，以「會談內容屬於外交往來範疇，因此不便透露詳情」為由一筆帶過。

日本外相茂木敏充11月25日被問到特朗普或美國國務卿魯比奧是否明確支持日本時，也數次表示未聽清楚問題，含含糊糊拒絕正面回答。

緊接着，美國《華爾街日報》11月26日援引知情人士消息稱，日本官員和一名美國知情人士透露，特朗普要求高市早苗克制涉台言論，並建議她不要在台灣主權問題上挑釁中國，但並未施壓高市撤回其言論。

更令人遐想的是，日本內閣官房長官木原稔11月27日在例行記者會上被記者追問有關問題，兩次給出了不一樣的回答。上午，他先是重複了日本此前發佈的通稿內容，之後表示：「（除此之外的具體談話內容）屬於外交往來，不予置評。」

2025年10月21日，日本官房長官木原稔抵達位於東京的首相官邸。（Reuters）

但到了當天下午，木原稔轉變口風，直接說「報道中提到（高市）收到特朗普關於『在台灣主權問題上不要挑釁中國』的建議，這並非事實」。他還稱已向發佈這一消息的《華爾街日報》提出了抗議。

上海外國語大學傑出教授黃靖當時對觀察者網分析說，對於特朗普在電話中怎麼講中日關係，高市早苗以外交事務為由不願多說。一來，她確實說不出什麼東西；其次，她怕說出來了又讓特朗普不高興。特朗普提到可以隨時打電話，實際意思是，你以後搞事前要先跟我報告，不要搞得我這邊被動。

黃靖認為，美日領導人的通話，到目前為止整個日本都不知曉具體內容。按理說，美國總統同一個親密盟國的領導人通完電話後，怎麼也得出份通稿吧？現在特朗普不吭聲，高市早苗不說話，日本外務省也不敢說，至少有理由相信，這次交談的內容並沒有讓高市感到愉快，看起來特朗普也沒有特別愉快，否則他早就去社交媒體發帖了。那麼，就存在一定可能性，即高市早苗也在電話里頂撞了特朗普。

特朗普的態度也非常耐人尋味。他11月10日接受美國福克斯新聞採訪時被主持人刻意問及中日「外交風波」時，用刺痛盟友的簡單話語回應說，「我們的許多盟友也算不上是我們的朋友，我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國還要更多」。

2025年12月2日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在內閣會議上發表講話。（Getty）

12月2日主持今年最後一場內閣會議時，特朗普更是一本正經地批評那些「敲我們竹槓（ripping us off）的國家，包括盟友」，然後接着說「嗯……我不會點名，我不會點日本的名字，我也拒絕提韓國的名字，我不會點名的」。就連坐在他旁邊的美國國防部長赫格塞思都笑出了聲，但特朗普表情非常認真。

美國天普大學日本分校亞洲研究主任傑夫・金斯頓分析稱，特朗普近期訪日取得成效，高市早苗承諾對美投資後，她本來期待更多支持，她希望特朗普公開稱日本是地區「和平基石」並強調同盟的堅實性，但特朗普只讓她不要挑釁中國，這可不是高市期待的強硬表態。

金斯頓說：「日本現在擔心的是，美中可能形成所謂的『兩國集團』（G2），直接無視日本的存在，突顯東京的影響力正逐漸衰退。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

