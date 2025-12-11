本州東部連續發生多次地震 中國外交部再提公民近期避免前往日本
撰文：洪怡霖
出版：更新：
中國外交部12月11日表示，8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多次地震，最大震級達7.5級。目前，地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。日本有關部門公告稱，後續或有更大地震，中國外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本。
中國外交部和中國駐日本使領館提醒，在日同胞密切關注地震及次生災害預警信息，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區，如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。
中國外交部11月14日指，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多次在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化，近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。
中國外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。
日本7.5級地震｜青森70米鐵塔支柱斷裂恐倒塌 居民撤離交通大亂日本7.5級地震｜北海道海灘曾現數千沙甸魚屍 網民疑是地震先兆日本氣象廳：青森縣東海岸附近發生5.9級地震 未有引發海嘯風險日本7.5級地震｜震到時光倒流？家中時鐘數字詭異倒轉惹網民熱議