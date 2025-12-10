日本7.5級地震｜震到時光倒流？家中時鐘數字詭異倒轉惹網民熱議

日本青森縣東方外海8日晚間11時15分左右發生規模7.5強震，當地震度達到6強，鄰近的多個城市也感受到劇烈的搖晃，有名住在岩手縣的網友在社群上貼出影片，只見地震當下，家中的電子時鐘詭異地出現「數字倒轉」的現象、吸引超過1100萬次觀看。



本次地震發生於8日晚間11時15分左右，震源位於青森縣東方外海，鄰近的多個城市均感受到搖晃，其中就包括岩手縣。

日本青森發生規模7.5地震，有名住在岩手縣的網友在社群上貼出影片，只見地震當下，家中的電子時鐘詭異地出現「數字倒轉」的現象。（截取自X@aladdin_0419）

日本網友電子時鐘出現「數字倒轉」的現象：

當地有位X帳號名為「服部」的日本網友貼出影片，只見他家中的電子時鐘在地震當下出現詭異地「數字倒轉」現象，並表示：

我居住在地震震度達5強以上的地區，地震發生時，我的時鐘會倒轉，這是為什麼呢？

不只服部，另外有名住在首都圈埼玉縣的網友也在X上傳自己拍下、住處內傳統時鐘指針在地震後異常加快移動的影片，他表示「地震發生時你們都還好嗎？埼玉這邊震感很強烈，我很擔心震央附近的狀況，我看了看時鐘，發現時間過得很快，這是怎麼回事？」。

以上2段影片曝光後引來大量網友朝聖和討論，前者觀看次數甚至突破1100萬，有人開玩笑地留言稱：

「地震觸發了時光倒流」

「或許地球想把我們傳送回過去」



也有人說道：

「這是要穿越時空了嗎？好可怕」

「快去看看自己有沒有變年輕！」



不過也有網友給出較為科學的解答，稱：

與其說是電磁波造成的，不如說是時鐘底部的『前進』和『後退』開關或周圍區域可能因地震震動而損壞。

