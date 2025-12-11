日本7.5級地震｜青森70米鐵塔支柱斷裂恐倒塌　居民撤離交通大亂

日本青森縣八戶市一座高約70米的通訊鐵塔，在8日深夜受最大震度達6強的地震影響嚴重受損，四根支柱之一斷裂、多個螺栓脫落，因有倒塌風險，當局緊急對周邊48戶居民發布避難指示，並封閉國道45號約1公里路段，造成市區交通大亂。



綜合日媒報道，NTT東日本公司說明，受損鐵塔位於八戶市柏崎四丁目「NTT青森八戶大樓」屋頂，該鐵塔高約70米，大樓本身高約29米，總高度達100米。地震發生後隔天檢查發現，鐵塔四根支柱中有一根完全斷裂，支撐柱體的多個螺栓也已脫落，結構安全堪慮。

鐵塔支柱斷裂 48戶緊急撤離

八戶市政府今天凌晨零時緊急啟動避難措施，派員逐戶通知柏崎地區48戶居民，要求立即前往柏崎公民館或附近飯店避難。截至上午8時，已有3戶家庭入住NTT安排的飯店。青森河川國道事務所同步封閉國道45號約1公里路段，縣政府也關閉八戶市柏崎一丁目的國道340號及柏崎四丁目的八戶階上線，解除時間未定。

當地居民表示，凌晨1時左右接獲避難通知相當震驚，附近不僅電線斷裂，地面也有隆起現象。受道路封閉影響，市中心出現嚴重塞車。NTT東日本對造成的不便深表歉意，表示正在評估安全修復方案。該鐵塔建於1970年9月，作為手機等無線通訊天線使用，每年定期檢查一次，最近檢查並未發現異常。

