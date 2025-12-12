孟加拉明年2月12日舉行全國大選　哈西娜政權倒台以來首次

孟加拉選舉委員會周四（12月11日）宣布，孟加拉將在明年2月12日舉行全國選舉，同時就一項具有里程碑意義的民主改革憲章舉行全民公投。這是自前總理哈西娜（Sheikh Hasina）在學生主導的示威中下台以來的首次大選。



2024年8月，哈西娜被推翻，結束了長達15年的獨裁統治，此後孟加拉一直處於政治動盪之中。她所屬的前執政黨人民聯盟（Awami League）被禁止參選。

2025年11月17日，在孟加拉國首都達卡，反對前總理哈西娜（Sheikh Hasina）示威者，聚集在哈西娜已故父親的住所附近，要求將建築物拆除。（Reuters）

一般認為，孟加拉民族主義黨（BNP）將是選舉贏家，這個政黨由曾三度擔任總理的齊亞（Khaleda Zia）領導。

現年80歲的齊亞在哈西娜執政期間遭到監禁，多年來健康狀況不佳，目前正在達卡接受重症監護。她的兒子兼政治繼承人拉赫曼（Tarique Rahman，60歲）流亡倫敦已有17年。

拉赫曼稱，自己因受到政治迫害而逃亡。他已表明有意參選，並且是下一任總理的熱門人選，但他至今未回國探望病重的母親。

孟加拉臨時政府首席顧問尤努斯（Muhammad Yunus）將在明年大選後卸任。尤努斯是諾貝爾和平獎得主，在在哈西娜倒台後，受示威者委託領導過渡政府。

圖為2024年8月8日，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）返抵孟加拉，之後在機場發表講話。（Reuters）

孟加拉總統楚普（Mohammed Chuppu）周四接受路透社專訪時透露，他也打算在大選後提前卸任。他還說，他感覺自己受到了尤努斯政府的羞辱。

2023年，楚普獲人民聯盟提名，在無競爭對手的情況下當選總統，任期五年。作為國家元首，他是孟加拉武裝部隊總司令，但這一職位主要具有象徵意義，行政權力掌握在總理和內閣手中。

楚普告訴路透社：「我渴望離開。我很想出去。在選舉舉行之前，我應該繼續擔任總統。我堅守崗位，因為這是憲法賦予的總統職位。」

楚普說，他已有七個月未見到尤努斯，總統新聞部門也被撤銷，自己的肖像還在一夜之間從世界各地的孟加拉大使館移除。「這向人民傳遞了錯誤的信息，即總統可能即將被罷免。我感到非常屈辱。」

楚普說，他曾就肖像一事致函尤努斯，但沒有獲得回應。尤努斯的媒體顧問未立即回覆路透社的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

