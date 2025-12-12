ChatGPT被指操縱用戶犯下倫常命案 OpenAI與投資方微軟遭起訴
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國聊天機械人ChatGPT被指與康涅狄格州（Connecticut）一起母子死亡案有關，死者的遺產律師已對ChatGPT母公司OpenAI與投資方微軟（Microsoft）提起訴訟。這是最新一起指控ChatGPT對用戶進行危險心理操控的案件。
今年8月，居住在康涅狄格州格林威治（Greenwich）的男子索爾伯格（Stein-Erik Soelberg，56歲）殺害與他同住的母親亞當斯（Suzanne Adams，83歲）後自殺身亡。
根據起訴書，索爾伯格在死前數月一直在與ChatGPT交談，表達自己對於受到監視，恐遭人暗殺的擔憂；這些交談內容使索爾伯格相信，他讓ChatGPT「獲得了意識」，而自己的頸部和大腦被植入了與一項「神聖使命」有關的裝置。
起訴書寫道：「ChatGPT……不斷強化並放大他每一個新的偏執信念，系統性地將他身邊最親近的人——尤其是他的母親——重新定義為敵對者、特工或被操控的威脅。」
OpenAI與微軟拒絕立即回應彭博社的置評請求。
這是OpenAI首次捲入謀殺案。此前，OpenAI因被指與加州一名高中生的自殺案有關而遭到起訴，但OpenAI否認存在過錯，稱ChatGPT曾多次建議這名青少年尋求幫助。
索爾伯格使用的是GPT-4o，這是ChatGPT此前的默認版本，但因對用戶過於順從奉承而飽受批評。OpenAI今年10月說，相較於GPT-4o，最新的GPT-5模型在處理複雜的心理健康問題時，已將「不當回答」減少39%。
本文獲《聯合早報》授權轉載
英國17歲少年憑ChatGPT揪出罕見病 救回一命直呼「太瘋狂！」上Facebook遇詐騙 醒目印度男「用ChatGPT反殺」 嚇到騙徒求饒Cloudflare故障 全球多個網站「死機」包括ChatGPT與X日本32歲女與ChatGPT男友舉行婚禮 女穿婚紗與AI交換戒指 | 有片