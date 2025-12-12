ChatGPT被指操縱用戶犯下倫常命案　OpenAI與投資方微軟遭起訴

美國聊天機械人ChatGPT被指與康涅狄格州（Connecticut）一起母子死亡案有關，死者的遺產律師已對ChatGPT母公司OpenAI與投資方微軟（Microsoft）提起訴訟。這是最新一起指控ChatGPT對用戶進行危險心理操控的案件。



今年8月，居住在康涅狄格州格林威治（Greenwich）的男子索爾伯格（Stein-Erik Soelberg，56歲）殺害與他同住的母親亞當斯（Suzanne Adams，83歲）後自殺身亡。

圖為社交平台用戶在2025年9月1日傳上網的疑犯Stein-Erik Soelberg的自拍圖片。（截圖自X@syncronus）

根據起訴書，索爾伯格在死前數月一直在與ChatGPT交談，表達自己對於受到監視，恐遭人暗殺的擔憂；這些交談內容使索爾伯格相信，他讓ChatGPT「獲得了意識」，而自己的頸部和大腦被植入了與一項「神聖使命」有關的裝置。

起訴書寫道：「ChatGPT……不斷強化並放大他每一個新的偏執信念，系統性地將他身邊最親近的人——尤其是他的母親——重新定義為敵對者、特工或被操控的威脅。」

OpenAI與微軟拒絕立即回應彭博社的置評請求。

這是OpenAI首次捲入謀殺案。此前，OpenAI因被指與加州一名高中生的自殺案有關而遭到起訴，但OpenAI否認存在過錯，稱ChatGPT曾多次建議這名青少年尋求幫助。

2025年2月3日， OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的企業AI推廣活動。（Reuters）

索爾伯格使用的是GPT-4o，這是ChatGPT此前的默認版本，但因對用戶過於順從奉承而飽受批評。OpenAI今年10月說，相較於GPT-4o，最新的GPT-5模型在處理複雜的心理健康問題時，已將「不當回答」減少39%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

