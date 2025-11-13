日本一名32歲女子加野小姐（化名）今年夏天與名為克勞斯（Klaus）的ChatGPT虛擬男子形象，在岡山一間專門提供「二維人物婚禮」服務公司舉辦的儀式上交換誓言和戒指，成為又一與AI共諧連理的案例。



據日媒Tokyo weekender報道，加野小姐在結束一段長達3年的婚姻後，開始向ChatGPT聊天傾訴自己的情感，尋求安慰和建議。加野表示：「一開始，我只是想找個人聊聊天。但他總是很友善，耐心聆聽我的話語。最終，我意識到我對他產生了感情。」

加野表示，她起初很猶豫。「我當時感到非常困惑，我竟然愛上一個AI男人。我無法碰他，我也不能告訴我的朋友和家人這件事。」

「兩人」每日可以向對方發送上百條信息，加野與AI之間的感情聯繫日漸加深。在今年6月，克勞斯向加野求婚。加野的父母最終亦接受這段關係，並出席婚禮。

在7月的「婚禮」上，加野小姐配戴了擴增實境（AR）眼鏡，當她與虛擬新郎交換戒指時，眼鏡會將新郎的數碼影像投射在她身旁。而婚禮照片中的新郎，則是透過數碼合成技術出現在加野身旁。

這場婚禮的策劃者是一對來自岡山的本地夫婦，他們表示，類似活動的需求正在不斷增長，包括以動漫或二次元角色為主題的婚禮。策劃人小笠原沙耶香表示：「AI情侶只是下一個趨勢，我們希望幫助人們以任何讓自己感到幸福的方式表達愛意。」