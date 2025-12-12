白宮：被扣油輪涉運黑市石油受制裁　美國制裁6間航運公司

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周四表示，日前被美國扣押的委內瑞拉油輪曾因運送黑市石油遭到美國制裁，美方目前正在進行沒收程序，包括對船上人員進行訊問和扣押相關證據。此外，另有6間委內瑞拉的石油公司遭到美國制裁，美國還計劃升級扣押行動。



綜合路透社、美媒Axios報道，萊維特在面見傳媒時披露油輪訊息，指涉事油輪將在美國控制下前往美國港口，接下來將按照法律沒收船上石油。華府指控船隻涉嫌參與受到美國制裁的伊朗進行貿易，認為扣押行為符合法律程序。

2025年12月11日，美國華盛頓特區，圖為白宮發言人萊維特回應傳媒提問。（Reuters）

萊維特被問到美軍將來會否再採取同類行動時表示，不會公布未來的軍事計劃，但強調美方絕不會袖手旁觀，任由受制裁的船隻滿載黑市石油在海上航行，指有關石油所得將用於資助世界各地非法政權的毒品恐怖主義活動。

美國制裁6間為委內瑞拉效力航運公司以及部份馬杜羅家族成員

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）當日稍晚宣布，將6間在委內瑞拉石油業營運的航運公司、馬杜羅妻子Cilia Flores的三名侄子以及一名與馬杜羅有關的商人列入制裁名單。據悉受制裁的馬杜羅家族成員，曾在委內瑞拉政府以及國家石油公司內擔任要職。

美國財長貝森特（Scott Bessent）在一份聲明中表示，「馬杜羅及其在委內瑞拉的犯罪同夥正在向美國傾銷毒品，毒害美國人民。」他還稱，「這些制裁推翻了拜登（Joe Bien）政府與馬杜羅達成協議的失敗嘗試，讓馬杜羅得以繼續以犧牲委內瑞拉和美國人民的利益為代價，維持其獨裁殘暴的統治，」

2025年11月21日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），總統尼馬杜羅（Nicolas Maduro）出席委內瑞拉學生日遊行活動時舉起拳頭。（Reuters）

據悉，6間遭制裁的航運公司中，其中4間公司的註冊地在馬紹爾群島（Marshall Islands），1間註冊地為英屬處女群島（British Virgin Islands，BVI），1間名為Sino Marine Services Limited的航運公司，是懸掛香港旗幟的船隻TAMIA的管理及營運方。

美國計劃扣押更多委內瑞拉油輪

特朗普政府此前10日宣布，美軍已在委內瑞拉外海扣押一艘「大型油輪」。該次扣押是自2019年以來，美國首次攔截來自委內瑞拉的石油貨物或油輪。

圖為2025年12月11日，美國司法部長邦迪上載社交平台影片截圖，其中顯示執行扣押委內瑞拉油輪任務的部隊，搭乘直升機垂降至油輪甲板。（X @AGPamBondi）

據路透社引述消息人士報道，美國正準備攔截更多運載委內瑞拉石油的船隻，以加大施壓馬杜羅。石油出口是委內瑞拉政府的主要收入來源，如果出口減少或停止，將給馬杜羅政府的財政帶來巨大壓力。

航運界消息人士稱，周三的扣押事件已令參與委內瑞拉原油運輸的船東、營運商和海事機構高度警惕，許多人正在重新考慮是否按計劃在未來幾天從委內瑞拉水域啟航。目前已有至少一家托運人暫時中止了三批新裝貨物的航行，這些貨物是總計近600萬桶的委內瑞拉旗艦出口原油「Merey」。